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Плутник: «Локомотив» должен регулярно участвовать в еврокубках и выходить в плей-офф»

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал о целях команды на сезон-2021/22
12:10
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник рассказал о целях команды на сезон-2021/22.

«Клуб разрабатывал стратегию под руководством совета директоров. Зачем мы вообще создавали стратегию успешного клуба? Наша цель — стабильные высокие спортивные результаты, которые клуб будет показывать в России. «Локомотив» должен регулярно участвовать в еврокубках, причем выходить в плей-офф. Мы хотим, чтобы число наших болельщиков росло, чтобы это принесло дополнительные доходы. Мы движемся в этом направлении. К концу года стратегия должна заработать.

Клуб должен быть надежным бизнес-партнером. РЖД не бросает клуб. Со стороны компании поддержка остается стабильной. Мы понимаем, что нам нужны дополнительные доходы, поэтому привлекаем независимые компании», — сказал Плутник.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября. Начало — в 22.00 (мск). «Железнодорожники» с 1 очком занимают последнее место в группе E.

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