Газинский прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от матчей 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

«О «Динамо» Загреб мы наслышаны, сейчас вот они играли против ЦСКА в Лиге Европы. Как показывает практика, команда непростая, недаром они вышли из группы. Впереди у нас есть время, чтобы подготовится и разобрать соперника. Видел я их матчи с армейцами? Отрезками, голы и опасные моменты. Сейчас могу сказать, что «Динамо» понравилось», — сказал Газинский в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Матч 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля, российский клуб первую встречу проведет на своем стадионе.