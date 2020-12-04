Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против АЗ (1:1).

«Мы могли решить исход матча, но не сделали этого, и в конце концов, думаю, нам повезло, что мы взяли хотя бы очко. Мы позволяли им слишком много владеть мячом, а сами совершали ошибки. Если проанализировать, шансы были у обеих команд, мы легко могли проиграть. Теперь нам предстоит решающий матч с «Реал Сосьедадом», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.