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Гаттузо — о ничьей с АЗ: «Нам повезло, что «Наполи» взял хотя бы очко»

08:40
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против АЗ (1:1).

«Мы могли решить исход матча, но не сделали этого, и в конце концов, думаю, нам повезло, что мы взяли хотя бы очко. Мы позволяли им слишком много владеть мячом, а сами совершали ошибки. Если проанализировать, шансы были у обеих команд, мы легко могли проиграть. Теперь нам предстоит решающий матч с «Реал Сосьедадом», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

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