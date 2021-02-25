Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Гранады» (0:2 — первая встреча).

«Я пока не знаю, кто будет играть в стартовом составе, не хочу давать преимущества своим оппонентам. Мы знаем их качества, к сожалению, в первом матче нас поразила их самая выдающаяся особенность, а именно скорость. Мы должны добавить что-то большее не только в техническом, но и в психологическом плане. Я ожидаю совершенно другого отношения к игре, чем у нас было.

«Гранада — хорошая команда, сильный соперник, которого нелегко преодолеть, но мы сделаем все, чтобы победить их. Мы должны не уступать поле и противостоять им нашей игрой. Это сложная задача, но мы обязаны в это верить. Я вижу в глазах парней желание отомстить», — приводит слова Гаттузо официальный сайт клуба.