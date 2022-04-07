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Сегодня, 22:54

Гасперини назвал хорошим результатом ничью в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лейпцигом»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Джан Пьеро Гасперини.
Фото AFP

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о ничьей в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лейпцигом» (1:1).

«У нас есть некоторые сожаления, но такие матчи можно как выиграть, так и проиграть. В целом мы действовали более опасно в атаке. Жаль, так как было ощущение, что мы можем выиграть. Второй матч начнется со счета 1:1. Это хороший результат, и мы еще скажем свое слово», — приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ответный матч между командами пройдет 14 апреля в Бергамо.

Источник: https://football-italia.net/gasperini-atalanta-regrets-we-couldve-won-with-rb-leipzig/
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ФК Лейпциг
Джан Пьеро Гасперини
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