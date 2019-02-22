Гарай получил травму бедра после матча с "Селтиком"

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай, который был заменен на полузащитника Франсиса Кокелена на 23-й минуте ответного матча в рамках 1/8 финала Лиги Европы против "Селтика" (1:0), получил повреждение мышц правого бедра, сообщает официальный сайт "летучих мышей". Дальнейшие тесты пройдут в ближайшие дни.

В текущем сезоне 32-летний аргентинец сыграл в 25 встречах за "Валенсию" и забил один гол.

По итогам двух встреч испанская команда вышла в 1/8 финала ЛЕ (общий счет – 3:0).

Отметим, что сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Начало – в 15.00 (мск).

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