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Гамула — о жеребьевке ЛЕ: «Спартаку» страшны все команды из группы»

15:40
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Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы для «Спартака».

«Спартаку» попались хорошие команды. «Лестер» в недавнем времени был чемпионом в Англии. Итальянский футбол всегда был хорош, польская команда тоже неплохая. Группа хорошая и интересная. Как сейчас играет «Спартак», им все команды страшны. Я думаю, этот кризис пройдет. К начальной стадии этих игр команда оживет и начнет показывать хороший футбол.

Сейчас любой скажет, что «Спартак» займет последнее место, но я думаю, что это народная команда, которая очнется и поборется за одно из двух мест, чтобы пройти дальше. Если «Локомотиву» надо не растерять форму, то «Спартаку» надо ее набрать", – сказал Гамула в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Жеребьевка Лиги Европы состоялась сегодня, 27 августа. «Спартак» сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Спартака» и «Локомотива»