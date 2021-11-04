«Галатасарай» выигрывает у «Локомотива» после первого тайма

После первого тайма матча Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив» турецкий клуб ведет 1:0.

На 43-й минуте отличился Софьян Фегули. Он ударом из-за пределов штрафной точно пробил в верхний угол.

При текущем результате «Локо» останется на последнем месте с одним очком, а у «Галатасарая» 10 очков и первое место.