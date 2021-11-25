«Галатасарай» обыграл «Марсель» и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы

«Галатасарай» выиграл у «Марселя» (4:2) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы.

В составе победителей отличились Александру Чикылдеу, Софьян Фегули и Райан Бабел, а Дуйе Чалета-Цар забил в свои ворота. У гостецй дубль сделал Аркадиуш Милик.

Команда набрала 11 очков, занимает первое место в группе Е и обеспечила себе выход в плей-офф. У «Марселя» четыре очка и третье место. Французский клуб будет бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу конференций.