«Галатасарай» обыграл «Марсель» и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы
22:42
«Галатасарай» выиграл у «Марселя» (4:2) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы.
В составе победителей отличились Александру Чикылдеу, Софьян Фегули и Райан Бабел, а Дуйе Чалета-Цар забил в свои ворота. У гостецй дубль сделал Аркадиуш Милик.
Команда набрала 11 очков, занимает первое место в группе Е и обеспечила себе выход в плей-офф. У «Марселя» четыре очка и третье место. Французский клуб будет бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу конференций.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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