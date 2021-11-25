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«Галатасарай» обыграл «Марсель» и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы

22:42
«Галатасарай» - «Марсель» - 4:2. Фото Reuters
«Галатасарай» - «Марсель» - 4:2. Фото Reuters
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«Галатасарай» выиграл у «Марселя» (4:2) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы.

В составе победителей отличились Александру Чикылдеу, Софьян Фегули и Райан Бабел, а Дуйе Чалета-Цар забил в свои ворота. У гостецй дубль сделал Аркадиуш Милик.

Команда набрала 11 очков, занимает первое место в группе Е и обеспечила себе выход в плей-офф. У «Марселя» четыре очка и третье место. Французский клуб будет бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу конференций.

Лига Европы. Группа E
25 нояб, 20:45. Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
4:2
Марсель
Голы
Чикылдэу, 12 (1:0), Чалета-Цар, 30 (2:0), Фегули, 64 (3:0), Милик, 70 (3:1), Бабел, 83 (4:1), Милик, 85 (4:2)
Галатасарай
Муслера Йедлин ван Анхолт Нельссон Маркан Тайлан Антальялы Беркан Кутлу Чикылдэу (Моруцан, 51 ) Фегули Керем Актюркоглу Диань
Марсель
Пау Лопес Салиба Перес Чалета-Цар Лирола Камара Гендузи Жерсон Гей Дьенг (де ла Фуэнте, 57) Милик
Предупреждения
Чикылдэу 36, Моруцан 90  -  Гей 37, Дьенг 45, Перес 53, Гендузи 61, Милик 89, Жерсон 90
Судьи
Штилер

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»