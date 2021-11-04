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«Галатасарай» — «Локомотив»: Фегули открыл счет

21:29
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«Галатасарай» открыл счет в матче Лиги Европы против «Локомотива».

Отличился Софьян Фегули. Он ударом из-за пределов штрафной перебросил Гильерме. Это произошло на 43-й минуте.

Счет матча — 1:0 в пользу турецкого клуба.

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»