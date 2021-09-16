«Галатасарай» обыграл «Лацио» благодаря автоголу вратаря

«Галатасарай» победил «Лацио» (1:0) в матче первого тура группового турнира Лиги Европы.

Единственный мяч в свои ворота забил голкипер римлян Томас Стракоша. «Галатасарай» набрал три очка и вышел на первое место в группе Е. У «Лацио» ноль очков и последнее место. По одному очку набрали «Локомотив» и «Марсель» благодаря ничьей в очной встрече.

Лига Европы

Группа Е

1-й тур

«Галатасарай» (Турция) — «Лацио» (Италия) — 1:0 (0:0)

Гол: Стракоша, 67 — в свои ворота.

«Галатасарай»: Муслера, ван Анхолт, Йедлин, Нельссон, Маркан, Чикылдэу (Мостафа Мохамед, 90), Моруцан (Фегули, 85), Тайлан Антальялы (Эмре Кылынч, 78), Беркан Кутлу, Халил Дервишоглу (Луйиндама, 90+1), Керем Актюркоглу (Бабел, 79).

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Хюсай, Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 83), Луис Альберто (Башич, 66), Акпа-Акпро (Милинкович-Савич, 56), Дзакканьи, Лаццари, Иммобиле (Муричи, 56), Фелипе Андерсон (Педро, 67).

Предупреждения: Муслера, 8. Акпа-Акпро, 43. Муричи, 88. Дзакканьи, 90+4.

Судья: Юг (Словения).

16 сентября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком».