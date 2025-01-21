Дубль Ярмоленко принес киевскому «Динамо» ничью с «Галатасараем»

Киевское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Галатасараем» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы — 3:3.

Дубль у гостей оформил Андрей Ярмоленко. Полузащитник отличился на 68-й и 81-й минутах. Еще один мяч киевлян на 45-й минуте забил Владислав Ванат.

У хозяев по разу отличились Давинсон Санчес (6-я минута), Абдюлкерим Бардакджы (21-я) и Виктор Осимхен (пенальти, 53-я).

«Галатасарай» (13 очков) поднялся на пятое место в таблице общего этапа Лиги Европы. «Динамо» (1) прервало серию из шести поражений подряд, но остается последним в турнирной таблице.