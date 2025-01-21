«Галатасарай» и «Динамо» Киев сыграют в Лиге Европы 21 января

«Галатасарай» и «Динамо» Киев сыграют в 7-м туре общего этапа Лиги Европы во вторник, 21 января. Матч пройдет в спортивном комплексе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция) и начнется в 18.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Галатасарай» — «Динамо» Киев можно следить в нашем матч-центре.

Трансляцию матча «Галатасарай» — «Динамо» Киев в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки на сервис).

«Галатасарай» после 6 туров набрал 12 очков и занимает шестое место в таблице общего этапа, предыдущим соперником «львов» был «Мальме» (2:2). У «Динамо» — 0 очков и последнее место, в предыдущем матче киевляне уступили «Реал Сосьедад» (0:3).