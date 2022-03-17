«Барселона» вырвала победу у «Галатасарая» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы

17 марта в Стамбуле «Барселона» одержала победу над «Галатасараем» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Стамбуле.

В составе каталонской команды голы забили Педри и Пьер-Эмерик Обамеянг. У турецкого клуба отличился Маркао.

По сумме двух матчей «Барселона» с общим счетом 2:1 прошла «Галатасарай» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы. Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

В параллельных играх: «Монако» Александра Головина сыграл вничью с «Брагой» и вылетел из Лиги Европы, а «Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук, обыграла «Байер» и прошла в четвертьфинал турнира.