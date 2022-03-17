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«Барселона» вырвала победу у «Галатасарая» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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17 марта. Стамбул. «Галатасарай» — «Барселона» — 1:2. Игроки испанской команды празднуют забитый гол.
Фото Reuters

17 марта в Стамбуле «Барселона» одержала победу над «Галатасараем» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Стамбуле.

В составе каталонской команды голы забили Педри и Пьер-Эмерик Обамеянг. У турецкого клуба отличился Маркао.

По сумме двух матчей «Барселона» с общим счетом 2:1 прошла «Галатасарай» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы. Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет 18 марта в Доме европейского футбола в Ньоне.

В параллельных играх: «Монако» Александра Головина сыграл вничью с «Брагой» и вылетел из Лиги Европы, а «Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук, обыграла «Байер» и прошла в четвертьфинал турнира.

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 20:45. Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
1:2
Барселона
Голы
Маркан, 28 (1:0), Педри, 37 (1:1), Обамеянг, 49 (1:2)
Галатасарай
Пенья ван Анхолт (Эмер Байрам, 85) Нельссон Маркан Боэй Тайлан Антальялы Беркан Кутлу Чикылдэу (Моруцан, 74) Керем Актюркоглу Бабел (Халил Дервишоглу, 74) Гомис (Мостафа Мохамед, 63)
Барселона
тер Штеген Дест (Араухо, 56) Пике (Лангле, 82) Жорди Альба Гарсия Бускетс Педри де Йонг (Гави, 68) Траоре (Дембеле, 46) Торрес Обамеянг (Депай, 82)
Предупреждения
Маркан 29’, ван Анхолт 72’, Эмер Байрам 90’  -  Бускетс 27’, Гарсия 41’, Гави 79’, Жорди Альба 87’
Судьи
Орсато (Италия)

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Галатасарай
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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