Вейга объяснил, как «Порту» удалось обыграть «Ниццу»

Полузащитник «Порту» Габриэль Вейга прокомментировал победу над «Ниццей» (3:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Рад, что забил два гола, но еще радостнее за команду — «Порту» победил и здорово сыграл сегодня. «Ницца», несмотря на неудачную серию, это соперник высокого уровня, но мы были просто лучше и смогли воплотить в жизнь все, над чем работали на тренировках на неделе», — цитирует пресс-служба УЕФА Вейгу.

«Порту» набрал 10 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЕ. «Ницца» идет на последней строчке — 0 очков.