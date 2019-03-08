Футболисты "Валенсии" и "Вильярреала" попали в команду недели Лиги Европы

Официальный сайт УЕФА объявил символическую сборную игровой недели в Лиге Европы. В нее вошли игроки "Валенсии" и "Вильярреала" – соперников "Краснодара" и "Зенита" по 1/8 финала ЛЕ.

"Краснодар" уступил в гостях "Валенсии" со счетом 1:2, а "Зенит" дома проиграл "Вильярреалу" – 1:3.

Команда недели в ЛЕ: Трапп ("Айнтрахт") – Дзаппакоста, Давид Луиз (оба – "Челси"), Кулибали, Марио Руй (оба – "Наполи") – Педро ("Челси"), Морланес ("Вильярреал"), Фабиан Руис ("Наполи"), Бен Арфа ("Ренн") – Родриго ("Валенсия"), Морено ("Вильярреал").