Футболисты «Легии» прогулялись по Москве перед матчем со «Спартаком»

Футболисты «Легии» устроили прогулку по Москве перед матчем 1-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Спартака».

«Гуляем по Москве. Прогулка позади, впереди битва», — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте «Легии».

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября. Начало — в 17.30 (мск).