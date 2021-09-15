Футболисты «Легии» прогулялись по Москве перед матчем со «Спартаком»
14:48
Футболисты «Легии» устроили прогулку по Москве перед матчем 1-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Спартака».
«Гуляем по Москве. Прогулка позади, впереди битва», — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте «Легии».
I follow the Moskva ?— Legia Warszawa ? (@LegiaWarszawa) September 15, 2021
Przedmeczowy spacer za nami, bitwa przed nami ?? #SPALEG #UEL
? @mat_kostrzewa pic.twitter.com/sYeNePJZLq
Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября. Начало — в 17.30 (мск).
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