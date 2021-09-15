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Футболисты «Легии» прогулялись по Москве перед матчем со «Спартаком»

14:48
Футболисты «Легии». Фото Twitter
Футболисты «Легии». Фото Twitter
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Футболисты «Легии» устроили прогулку по Москве перед матчем 1-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Спартака».

«Гуляем по Москве. Прогулка позади, впереди битва», — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте «Легии».

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября. Начало — в 17.30 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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