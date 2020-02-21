Футболисты «Арсенала» позвали на общекомандное фото мальчика, который растерялся и забыл уйти с поля

Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Арсеналом» (0:1) произошел забавный момент.

Один из детей, которые выводили игроков, растерялся и не покинул поле вместе с остальными детьми. Футболисты «Арсенала» увидели его и позвали на общекомандное фото.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Олимпиакосом» пройдет в Лондоне 27 февраля.