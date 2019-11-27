Футболисту «Базеля» из Косово отказали во въезде в Россию

Нападающий «Базеля» Эдон Жегрова не сможет помочь своей команде в предстоящем матче группового турнира Лиги Европы против «Краснодара», сообщает Twitter Kosovan Football. 20-летнему футболисту из Косово запретили въезд в Россию.

В текущем сезоне Жегрова провел 10 матчей за «Базель», забил один гол и отдал две результативных передачи.

На текущий момент РФ не признает независимость Косово. Российские официальные лица в 2008 году высказывались в поддержку территориальной целостности Сербии, утверждая, что рассматривают независимость Косова как нарушение норм международного права и принципов ООН.

Edon Zhegrova has been denied entry into Russia ahead of his team's match with FC Krasnodar in the @EuropaLeague on Thursday. pic.twitter.com/qDUcuk7ZZ4 — Kosovan Football ?? (@kosovanfooty_EN) November 27, 2019

Матч «Краснодар» — «Базель» пройдет завтра, 28 ноября, начало — в 18.50 (мск).

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