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Футболист «Спартака» поддержал акцию игроков «Лестера» перед матчем в Москве

17:40
20 октября. Москва. «Спартак» — «Лестер». Джордан Ларссон перед матчем.
20 октября. Москва. «Спартак» — «Лестер». Джордан Ларссон перед матчем.
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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон принял участие в акции с преклонением колена перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы против «Лестера».

24-летний шведский игрок красно-белых встал на колено вместе с футболистами английской команды.

Болельщики «Спартака» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве освистами акцию с преклонением колена Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».

Спартак — Лестер

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»