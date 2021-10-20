Футболист «Спартака» поддержал акцию игроков «Лестера» перед матчем в Москве
17:40
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон принял участие в акции с преклонением колена перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы против «Лестера».
24-летний шведский игрок красно-белых встал на колено вместе с футболистами английской команды.
Болельщики «Спартака» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве освистами акцию с преклонением колена Black Lives Matter («Жизни черных важны»).
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».
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