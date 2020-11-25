Футболист «Фейеноорда» Спаич оценил выступление российских команд в еврокубках

Защитник «Фейеноорда» Урош Спаич на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА поделился ожиданиями от игры.

— Проблемы ЦСКА в Европе — это их дело, — сказал Спаич. — Все российские команды в еврокубках играют не очень хорошо, так, как от них ожидают. Мы думаем о своей игре. ЦСКА — серьезная команда, лидирует в РПЛ. Первый матч был вроде бы легким по счету, но это не так, у ЦСКА были моменты. Так, думаю, будет и на этот раз, нас ждет хороший матч.

— Почти везде в Европе играют без зрителей. Завтра будет обратная ситуация. Как это скажется на игре?

— Конечно, играть с болельщиками лучше. Матчи с ними и без — две большие разницы. То, что на нашем матче с ЦСКА будут зрители — хорошо. Надеюсь, рано или поздно ситуация улучшится, и зрители вернутся на трибуны. (Дмитрий Гирин)