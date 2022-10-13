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13 октября, 21:41

«Фрайбург», «Фенербахче» и «Ренн» досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Фрайбурга» празднуют гол в ворота «Нанта».
Фото Reuters

«Фрайбург» разгромил «Нант» на выезде в матче 4-го тура группы G Лиги Европы — 4:0.

В составе немецкой команды отличились Лукас Кюблер, Михаэль Грегорич, Кевин Шаде и Чон У Ен.

В параллельном матче группы G «Карабах» сыграл вничью с «Олимпиакосом» (0:0).

«Фрайбург» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Карабах» занимает вторую строчку с 7 очками, «Нант» идет третьим с 3 очками, а «Олимпиакос» с 1 очком находится на последнем, четвертом, месте.

Лига Европы. Группа G
13 окт, 19:45. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
0:4
Фрайбург
Лига Европы. Группа G
13 окт, 19:45. Tofiq Bahramov - Republic Stadium (Баку)
Карабах
0:0
Олимпиакос П

Параллельно состоялись два матча группы B Лиги Европы. «Фенербахче» победил АЕК из Ларнаки (2:1), а «Ренн» выиграл у киевского «Динамо» (1:0).

«Фенербахче» и «Ренн» набрали по 10 очков и досрочно вышли в плей-офф. Команда, которая займет первое место, пройдет в 1/8 финала турнира, а клуб со второй строчки начнет участие в матчах на вылет с 1/16 финала. АЕК с 3 очками занимает третье место. «Динамо» находится на четвертой строчке, команда проиграла все 4 матча в группе.

Лига Европы. Группа B
13 окт, 19:45. AEK Arena (Ларнака)
АЕК Л
1:2
Фенербахче
Лига Европы. Группа B
13 окт, 19:45. Stadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego (Краков)
Динамо К
0:1
Ренн
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ФК Фрайбург
1
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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