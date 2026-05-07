«Фрайбург» — «Брага»: прямая трансляция матча Лиги Европы

«Фрайбург» и «Брага» сыграют в 1/2 финала Лиги Европы УЕФА 7 мая

«Фрайбург» и «Брага» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2025/2026 в четверг, 7 мая. Игра состоится на стадионе «Европа-парк-Штадион» в Фрайбурге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/2 финала.

07 мая, 22:00. Europa-Park Stadion (Фрайбург)

Следить за ключевыми событиями встречи «Фрайбург» — «Брага» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Первая игра, которая состоялась 30 апреля, завершилась победой «Браги» со счетом 2:1.

Финал Лиги Европы сезона-2025/2026 запланирован на 20 мая 2026 года на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле (Турция). Действующим победителем турнира является английский клуб «Тоттенхэм Хотспур».

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