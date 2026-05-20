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«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Буэндия увеличил преимущество английского клуба

Ана Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия забил в концовке первого тайма финала Лиги Европы против «Фрайбурга» — 2:0. Матч проходит на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле.

Аргентинец отличился на 45+3-й минуте. Джон Макгинн сделал передачу на ход на Буэндия, который из-за пределов штрафной пробил в левый верхний угол ворот Ноа Атуболу.

Для 29-летнего футболиста это четвертый гол в сезоне Лиги Европы-2025/26.

&laquo;Фрайбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Астон Вилла&raquo;: онлайн-трансляция финала Лиги Европы 20&nbsp;мая 2026 года.«Фрайбург» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
Лига Европы. Финал.
20 мая, 22:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)
Фрайбург
0:3
Астон Вилла

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Лига Европы УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК Фрайбург
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