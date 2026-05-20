«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Буэндия увеличил преимущество английского клуба

Полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия забил в концовке первого тайма финала Лиги Европы против «Фрайбурга» — 2:0. Матч проходит на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле.

Аргентинец отличился на 45+3-й минуте. Джон Макгинн сделал передачу на ход на Буэндия, который из-за пределов штрафной пробил в левый верхний угол ворот Ноа Атуболу.

Для 29-летнего футболиста это четвертый гол в сезоне Лиги Европы-2025/26.

Лига Европы. Финал.

20 мая, 22:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)

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