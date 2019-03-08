Франсис Коклен: "У "Валенсии" достаточно мастерства, чтобы победить в противостоянии с "Краснодаром"

Полузащитник "Валенсии" Франсис Коклен после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" (2:1) заявил, что его команда может выиграть это противостояние.
- Мы здорово играли в первом тайме и могли лучше сыграть во втором. Тем не менее мы победили, и у нас достаточно мастерства, чтобы выиграть все противостояние, - приводит слова Коклена официальный сайт УЕФА. - Гол Классона? Все круто поменялось. Мы все понимаем, что этот гол во втором тайме нам совсем не нужно было пропускать.
Ответный матч пройдет 14 марта в Краснодаре.
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"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/4 финала Лиги Европы-2018/19?
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000992/match=2026905/index.html?iv=true
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