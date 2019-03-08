Франсис Коклен: "У "Валенсии" достаточно мастерства, чтобы победить в противостоянии с "Краснодаром"

Полузащитник "Валенсии" Франсис Коклен после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" (2:1) заявил, что его команда может выиграть это противостояние.

- Мы здорово играли в первом тайме и могли лучше сыграть во втором. Тем не менее мы победили, и у нас достаточно мастерства, чтобы выиграть все противостояние, - приводит слова Коклена официальный сайт УЕФА. - Гол Классона? Все круто поменялось. Мы все понимаем, что этот гол во втором тайме нам совсем не нужно было пропускать.

Ответный матч пройдет 14 марта в Краснодаре.

Все о Лиге Европы - здесь