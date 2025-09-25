Тренер «Ниццы» Эз объяснил, почему команда проиграла «Роме»

Главный тренер «Ниццы» Франк Эз прокомментировал поражение от «Ромы» (1:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Не планировали играть прямолинейно, но соперник очень часто вынуждал нас играть через длинные передачи. Иногда на подборе не хватало игроков рядом с [центрфорвардом] Кевином Карлосом. Из-за этого не так часто атаковали за спинами соперников. В определенных моментах могли сыграть лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Эза.

Во 2-м туре общего этапа Лиги Европы «Ницца» сыграет с «Фенербахче», а «Рома» — с «Лиллем». Оба матча пройдут 2 октября.