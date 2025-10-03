Эз назвал причины поражения от «Фенербахче»

Главный тренер «Ниццы» Франк Эз прокомментировал поражение от «Фенербахче» (1:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы играли четырьмя защитниками, потому что ожидали от соперника быстрой и атакующей игры. Так и получилось. Пытаясь контролировать игру в центре поля, мы пропустили очень быстрый гол. У «Фенербахче» очень хорошие игроки, и сегодня они действовали как сплоченная команда. Они показали отличную игру. Нам нужно больше играть один на один и создавать больше моментов. Со временем у нас это получится», — цитирует пресс-служба УЕФА Эза.

«Фенербахче» набрал 3 очка и занимает 20-е место в турнирной таблице. «Ницца» идет на 31-й строчке — 0 очков.

В 3-м туре «Фенербахче» сыграет со «Штутгартом», а «Ницца» встретится с «Сельтой». Оба матча пройдут 23 октября.