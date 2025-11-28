Фариоли: «Очень важно было забить быстро — это помогло «Порту» вести игру с «Ниццей», как мы хотели»

Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли прокомментировал победу над «Ниццей» (3:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Очень важно было забить быстро — это помогло нам вести игру, как мы хотели, против сильного соперника, который мог нам создать трудности. Гол поднял настроение, команда сохраняла динамику, и все прошло отлично. Сейчас надо отдохнуть и готовиться к следующему матчу», — цитирует пресс-служба УЕФА Фариоли.

«Порту» набрал 10 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЕ. «Ницца» идет на последней строчке — 0 очков.