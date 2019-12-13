Форвард «Рейнджерс» стал лучшим бомбардиром группового турнира Лиги Европы

В четверг завершился групповой турнир Лиги Европы, по итогам которого определились участники 1/16 финала. Лучшим бомбардиром данной стадии стал форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос. 23-летний колумбиец забил 6 мячей в 6 матчах.

Group stage top scorers ?#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 12, 2019

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