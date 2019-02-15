19:30 | Футбол — Лига Европы

Форвард "Наполи" Кальехон признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

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Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный Твиттер УЕФА. 32-летний испанец забил гол и отдал результативный пас в первом матче 1/16 финала этого турнира против "Цюриха" (3:1). 

На награду также претендовали хавбек "Челси"  Росс Баркли, форвард "Валенсии"  Рубен Собрино и защитник "Виктории"  Людек Перница.

Цюрих - Наполи

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