Форвард "Наполи" Кальехон признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный Твиттер УЕФА. 32-летний испанец забил гол и отдал результативный пас в первом матче 1/16 финала этого турнира против "Цюриха" (3:1).
🔝 Нападающий "Наполи" Хосе Кальехон - лучший игрок недели в #ЛигаЕвропы! 👏👏👏 pic.twitter.com/uRPqlOkvo9– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 февраля 2019 г.
На награду также претендовали хавбек "Челси" Росс Баркли, форвард "Валенсии" Рубен Собрино и защитник "Виктории" Людек Перница.
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