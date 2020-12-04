Форвард «Лилля» Йылмаз признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Болельщики выбрали нападающего «Лилля» Бурака Йылмаза лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Голосование проходило на официальном сайте УЕФА.

В четверг, 3 декабря, «Лилль» обыграл «Спарту» (2:1) в 5-м туре благодаря двум голам 35-летнего форварда.

В голосовании также участвовали нападающий «Милана» Йенс Хауге, полузащитника «Мольде» Магнус Эйкрем и форвард «Браги» Вендерсон Галено.