Форвард «Лилля» Йылмаз признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
18:05
Болельщики выбрали нападающего «Лилля» Бурака Йылмаза лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Голосование проходило на официальном сайте УЕФА.
В четверг, 3 декабря, «Лилль» обыграл «Спарту» (2:1) в 5-м туре благодаря двум голам 35-летнего форварда.
В голосовании также участвовали нападающий «Милана» Йенс Хауге, полузащитника «Мольде» Магнус Эйкрем и форвард «Браги» Вендерсон Галено.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю