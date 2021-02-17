Фонсека заявил, что Джеко выйдет в старте «Ромы» на матч с «Брагой»

Главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека на пресс-конференции сообщил, что нападающий Эдин Джеко вернется в стартовый состав в матче 1/16 Лиги Европы с «Брагой».

«Джеко вернется в старт, капитаном будет Бриан Кристанте» — приводит слова португальского специалиста Football Italia.

Ранее Фонсека выводил 34-летнего боснийца из состава из-за конфликта. В последний раз Джеко выходил с первых минут в игре 16-го тура серии А с «Лацио» (0:3).

В нынешнем сезоне Джеко провел 22 матча за «Рому», в которых забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Первая встреча 1/16 Лиги Европы между «Брагой» и «Ромой» пройдет в Португалии 18 февраля. Начало в 20.55 (мск).