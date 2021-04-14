Фонсека призывает игроков «Ромы» забыть результат первого матча с «Аяксом»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча с «Аяксом» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Возможно, это самый важный матч сезона на данный момент, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 14 апреля. — Мы должны отдавать себе отчет в том, что нам противостоит сильная команда. Надо забыть результат первого матча. Но все это игроки знают. Борьба еще не окончена. Нам надо провести еще один идеальный матч, чтобы пройти дальше».

Матч «Рома» — «Аякс» состоится 15 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени. В первой игре итальянский клуб победил 2:1.