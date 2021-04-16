Фонсека: «Не знаю, буду ли я тренером «Ромы» в следующем сезоне, просто буду тренировать в следующей игре»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Аякса» (1:1, 3:2 — общий счет).

«Считаю, мы хорошо сыграли в защите. В Амстердаме у нас было больше проблем. «Аякс» очень здорово играет, особенно в нападении. Я никогда раньше не выходил в полуфинал, поэтому я очень горжусь этим, тем более, что сейчас мы представляем Италию. Это предмет гордости для «Ромы», мы все очень счастливы. Мы старались действовать прагматично. Знали, что у нас есть преимущество после первого матча и сделали все возможное, чтобы это преимущество сохранить.

Выход в полуфинал ничего не меняет. Не знаю, буду ли я тренером «Ромы» в следующем сезоне, просто буду тренером в следующей игре. Владельцы клуба всегда были очень близки со всеми нами, и мы чувствуем их присутствие », — приводит слова Фонсеки Sky Sport Italia.

В полуфинале Лиги Европы «Вильярреал» встретится с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» — с «Ромой». Первые матчи пройдут 29 апреля, ответные — 6 мая.