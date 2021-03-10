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Фонсека назвал «Шахтер» одной из сильнейших команд Европы по игре на контратаках

23:20
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Да, я хорошо знаю команду — она создана для того, чтобы выступать на таком уровне — в Лиге Европы и Лиге чемпионов, — цитирует специалиста официальный сайт «Шахтера» 10 марта. — Не забывайте, что в этом сезоне «Шахтер» дважды победил «Реал» и дважды сыграл вничью с «Интером». Думаю, предстоит очень сложный матч. Как по мне, в контратаках «Шахтер» — один из сильнейших в Европе.

Мы подготовились к матчу не с точки зрения того, что я тренировал «Шахтер», что это моя бывшая команда. Мы готовились встретиться с командой, которая демонстрирует свой футбол, собственное видение. Да, я знаю игроков, я с ними работал, а они знакомы с моей тактикой, хорошо знают меня как тренера. Однако не это главное. Мы будем бороться с «Шахтером», имеющим свою философию игры».

Матч «Рома» — «Шахтер» состоится 11 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/march/10_news/10_fonseca/

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