Фофана заявил, что «Монако» необходимо начать новую победную серию

Защитник «Монако» Уэсли Фофана поделился мнением о разгромной победе «Трабсзанспора» (0:4).

«Первые 40 минут были хорошими, мы не были эффективны. Нам придется поднять голову и вернуться к работе. Сыграть снова в воскресенье против «Клермона» — это шанс, мы должны поднять голову и для себя, и для болельщиков. Вот уже полтора месяца как мы в гуще событий, надо срочно начинать новую красивую серию», — цитирует Фофану сайт «Монако».

«Монако» опустился на третье место в группе H Лиги Европы, а «Трабзонспор» поднялся на вторую строчку.