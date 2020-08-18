Финал Лиги Европы обслужит судейская бригада из Голландии

Главным судьей финального матча Лиги Европы, в котором встретятся испанская «Севилья» и итальянский «Интер», назначен голландец Данни Маккели, сообщает сайт УЕФА.

Помогать ему будут лайнсмены Марко Дикс и Хессель Стегстра, ассистентом главного арбитра назначен грек Анастасиос Сидирополус.

Встреча «Севилья» — «Интер» пройдет в Кельне в пятницу, 21 августа. Начало матча в 23.00 (мск).