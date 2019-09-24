Стали известны места проведения финалов Лиги Европы и Суперкубка УЕФА в 2021 году.

Решающий матч Лиги Европы состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», домашней арене «Севильи». Его вместимость составляет 45 500 зрителей.

Суперкубок будет разыгран на «Уиндзор Парк» в Белфасте, самом крупном стадионе Северной Ирландии (18 500).

Ранее стало известно, что финал Лиги чемпионов-2021 состоится в Санкт-Петербурге.

В 2020 году Суперкубок УЕФА примет «Драгау» (Порту, Португалия), а финал Лиги Европы — «Энергия» (Гданьск, Польша).