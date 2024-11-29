Нападающий «Буде-Глимта» Цинкернагель назвал ключевой момент в матче с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Буде-Глимта» Филип Цинкернагель прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«После счета 2:1 это разочарование. Думаю, что решающее значение в победе хозяев имел их второй гол. Если бы мы смогли уйти на перерыв, ведя в счете, у нас, наверное, был бы хороший шанс набрать очки. А когда они повели — 3:2, то уже были слаженной командой, и стало труднее находить свободное пространство, чтобы завладеть мячом. Они разумно вели перепасовку... Но все равно «Буде-Глимт» показал достойную игру.

Наверное, после того как мы вышли вперед, пиетет перед хозяевами все же был, и мы зашли в этом слишком далеко. Если бы смогли выдержать это давление и сыграть чуть раскованнее, то, вероятно, могли бы [победить]. Но я горд за ребят. Мы прошли долгий путь, но у соперника игроки мирового класса, так что результат неплохой. Что есть, то есть», — цитирует пресс-служба УЕФА Цинкернагеля.

«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Буде-Глимт» с 7 очками — на 17-й строчке.