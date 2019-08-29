«Фейеноорд» вновь разгромил «Хапоэль Беэр-Шева» и вышел в группу Лиги Европы

«Фейеноорд» в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы разгромил «Хапоэль Беэр-Шева» — 3:0. Этот результат был зафиксирован и в первой встрече. Голландский клуб вышел в групповой турнир.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — «Фейеноорд» (Голландия) — 0:3 (0:0)

Голы: Кекджю, 46 (0:1). Бергхейс, 52 (0:2). Бюргер, 61 (0:3).

Нереализованный пенальти: Баннис, 81 (вратарь)

«Фейеноорд» (Голландия): Фермер, Боттегин, Ие, Хапс (Маласиа, 77), Карсдорп, Фер (Баннис, 70), Тапия, Кекджю (Бюргер, 59), Бергхейс, Нарсингх, Ларссон.

Предупреждение: Фер, 45.

Удаление: Маман (Хапоэль Беэр-Шева), 42.

Судья: Мажейка (Литва).

29 августа. Беэр-Шева. Стадион «Yaakov Turner Toto Stadium».