«Фейеноорд» вновь разгромил «Хапоэль Беэр-Шева» и вышел в группу Лиги Европы
22:26
«Фейеноорд» в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы разгромил «Хапоэль Беэр-Шева» — 3:0. Этот результат был зафиксирован и в первой встрече. Голландский клуб вышел в групповой турнир.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — «Фейеноорд» (Голландия) — 0:3 (0:0)
Голы: Кекджю, 46 (0:1). Бергхейс, 52 (0:2). Бюргер, 61 (0:3).
Нереализованный пенальти: Баннис, 81 (вратарь)
«Фейеноорд» (Голландия): Фермер, Боттегин, Ие, Хапс (Маласиа, 77), Карсдорп, Фер (Баннис, 70), Тапия, Кекджю (Бюргер, 59), Бергхейс, Нарсингх, Ларссон.
Предупреждение: Фер, 45.
Удаление: Маман (Хапоэль Беэр-Шева), 42.
Судья: Мажейка (Литва).
29 августа. Беэр-Шева. Стадион «Yaakov Turner Toto Stadium».
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