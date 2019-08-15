«Фейеноорд» сыграл вничью с тбилисским «Динамо» и пробился в четвертый отборочный раунд Лиги Европы

«Динамо» (Тбилиси) и «Фейеноорд» сыграли вничью (1:1) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

У хозяев отличился Леван Шенгелия, у гостей — Эрик Боттегин. В первом матче голландский клуб победил 4:0 и пробился в следующую стадию.

В четвертом раунде «Фейеноорд» сыграет с победителем пары «Хапоэль» Беэр-Шева — «Норчепинг».

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответный матч

«Динамо» (Тбилиси, Грузия) — «Фейеноорд» (Голландия) — 1:1 (0:0)

Голы: Шенгелия, 52 (1:0). Боттегин, 57 (1:1).

«Фейеноорд»: Фермер, ван дер Хейден, Боттегин, Хапс (Маласиа, 70), Гертрейда, Тапия (Келли, 70), Бюргер, Кекджю, Бергхейс (Баннис, 79), Нарсингх, Ларссон.

Предупреждения: Гертрейда, 30. Бергхейс, 45+3.

Судья: Штегеманн (Германия).

15 августа. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе.

Первый матч — 0:4