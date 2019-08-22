«Фейеноорд» разгромил «Хапоэль» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы

«Фейеноорд» разгромил «Хапоэль» из Беэр-Шевы в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы — 3:0.

В составе победителей дубль оформил Лерой Фер, еще один гол забил Сэм Ларссон. Ответная игра пройдет в Беэр-Шеве 29 августа.

В другом матче дня «Лудогорец» сыграл вничью с «Марибором» — 0:0.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Фейеноорд» (Голландия) — «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — 3:0 (1:0)

Голы: Ларссон, 33 (1:0). Фер, 56 (2:0). Фер, 78 (3:0).

«Фейеноорд» (Голландия): Фермер, Боттегин, Ие, Хапс, Карсдорп, Фер (Бюргер, 88), Тапия, Кекджю, Бергхейс, Нарсингх, Ларссон (Синистерра, 73).

Предупреждения: Тапия, 61. Хапс, 90+3.

Судья: Трейманис (Латвия).

22 августа. Роттердам. Стадион «Де Кайп».

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Лудогорец» (Болгария) — «Марибор» (Словения) — 0:0

Удаление: Хотич (Марибор), 57.

Судья: Кехлет (Дания).

22 августа. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».