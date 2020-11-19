«Фейеноорд» потерял одного из лучших бомбардиров накануне матча с ЦСКА
15:02
Нападающий «Фейеноорда» Ридгесиано Хапс вылетел на несколько недель из-за травмы, сообщает пресс-служба роттердамского клуба.
Причина травмы не уточняется, но известно, что 27-летний голландец пропустит минимум пару недель.
В нынешнем сезоне эредивизи Хапс провел 7 матчей и забил 3 мяча.
Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится в четверг, 26 ноября. Начало — в 20.55 (мск).
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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