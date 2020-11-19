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«Фейеноорд» потерял одного из лучших бомбардиров накануне матча с ЦСКА

15:02
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Нападающий «Фейеноорда» Ридгесиано Хапс вылетел на несколько недель из-за травмы, сообщает пресс-служба роттердамского клуба.

Причина травмы не уточняется, но известно, что 27-летний голландец пропустит минимум пару недель.

В нынешнем сезоне эредивизи Хапс провел 7 матчей и забил 3 мяча.

Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится в четверг, 26 ноября. Начало — в 20.55 (мск).

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