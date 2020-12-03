Загребское «Динамо» победило «Фейеноорд» Адвоката и выиграло группу ЦСКА

«Динамо» из Загреба в выездном матче Лиги Европы обыграло «Фейеноорд», которым руководит бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат. Хорватский клуб не пропустил ни одного мяча в пяти играх группы K и обеспечил себе первое место и выход в плей-офф.

В параллельной игре группы «Вольфсбергер» одолел ЦСКА и вышел на второе место в группе с 7 очками. На счету «Фейеноорда» 5, таким образом, в заключительном туре ему необходимо побеждать в гостях «Вольфсбергер», чтобы выйти в плей-офф. ЦСКА шансов на 1/16 финала лишился.

В группе L определились оба участника плей-офф: «Хоффенхайм» и «Црвена Звезда» сыграли вничью и обеспечили себе первое и второе место соответственно. В параллельной встрече «Слован» взял верх над «Гентом», однако игра уже не несла турнирного значения.

Лига Европы

Группа K

«Фейеноорд» (Голландия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) — 0:2 (0:1)

Голы: Петкович, 45+5 — с пенальти (0:1). Маер, 53 (0:2).

«Фейеноорд»: Марсман, Спаич (Боттегин, 46), Сенеси, Гертрайда, Маласиа, Торнстра, Димерс (Тейшейра, 70), Оркун Кекджю, Бергхейс, Нарсингх, Линссен (Баннис, 36).

«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Мохаррами, Гвардиол, Адеми, Иванушец (Оршич, 72), Маер (Франьич, 65), Якич, Петкович (Перич, 88), Кастрати (Толич, 88).

Предупреждения: Спаич, 23. Теофиль-Катрин, 24. Торнстра, 43. Маласиа, 47. Гертрайда, 50. Бергхейс, 82. Петкович, 86. Сенеси, 90+1.

Судья: Кавана (Англия).

3 декабря. Роттердам. Стадион «Де Кайп».