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«Фейеноорд» — ЦСКА: Влашич, Эджуке и Фернандес в стартовом составе армейцев

21:37
Виктор Гончаренко. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Виктор Гончаренко. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Стал известен состав ЦСКА на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда».

ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов — Кучаев, Марадишвили, Влашич, Обляков, Сигурдссон — Эджуке.

Запасные: Тороп, Васин, Чалов, Бистрович, Дзагоев, Гайч, Карпов, Шкурин, Тикнизян.

Матч «Фейеноорд» — ЦСКА начнется в 23.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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