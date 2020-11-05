Стал известен состав ЦСКА на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда».

ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов — Кучаев, Марадишвили, Влашич, Обляков, Сигурдссон — Эджуке.

Запасные: Тороп, Васин, Чалов, Бистрович, Дзагоев, Гайч, Карпов, Шкурин, Тикнизян.

Матч «Фейеноорд» — ЦСКА начнется в 23.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.