«Астон Вилла» обыграла «Фейеноорд» в Лиге Европы

«Астон Вилла» в гостях переиграла «Фейеноорд» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:0.

Счет на 61-й минуте открыл Эмилиано Буэндия. На 79-й преимущество команды Унаи Эмери удвоил Джон Макгинн.

«Астон Вилла» (6 очков) одержала вторую победу в этом розыгрыше Лиги Европы и занимает третье место в таблице. «Фейеноорд» (0) потерпел второе поражение и идет 35-м.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.

02 октября, 22:00. De Kuip (Роттердам)

В параллельном матче австрийский «Штурм» дома победил «Рейнджерс» (2:1).