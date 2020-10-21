Фернандес и Щенников не полетели с ЦСКА в Австрию на матч против «Вольфсберга»

Защитники ЦСКА Мариу Фернандес и Георгий Щенников пропустят матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вольфсберга», сообщает Bobsoccer.

По информации источника, оба футболиста не полетели с командой в Австрию, где состоится встреча. 30-летний Фернандес сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной России, 29-летний Щенников восстанавливается от травмы задней поверхности бедра, полученной в начале октября.

Сообщается, что оба футболиста, вероятно, будут готовиться к следующему матчу армейцев в Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала», который состоится 26 октября.

Матч «Вольфсберг» — ЦСКА пройдет завтра, 22 октября, начало — в 20.55 (мск).