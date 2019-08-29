«Ференцварош» Реброва обыграл «Судуву» и вышел в групповой турнир ЛЕ

«Ференцварош» одержал победу над «Судувой» (4:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Хозяева по сумме двух встреч вышли в групповой турнир еврокубка (4:2 — общий счет).

«Ференцварош» возглавляет бывший украинский футболист Сергей Ребров.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

«Ференцварош» (Венгрия) — «Судува» (Литва) — 4:2 (2:1)

Голы: Вербицкас, 11 (0:1). Варга, 36 — с пенальти (1:1). Боли, 45+1 (2:1). Топчагич, 64 (2:2). Нгуен, 67 (3:2). Сигневич, 90+6 — с пенальти (4:2).

Судья: Гвида (Италия).

29 августа. Будапешт. Стадион «Групама Арена».

Первая встреча: 0:0

«Марибор» сыграл вничью с «Лудогорцем» (2:2). Болгарский клуб вышел в группу ЛЕ (общий счет — 2:2, «Лудогорец» забил два гола в гостях).

Ответный матч

«Марибор» (Словения) — «Лудогорец» (Болгария) — 2:2 (0:2)

Голы: Марселинью, 17 (0:1). Кешеру, 26 — с пенальти (0:2). Таварес, 65 (1:2). Пожег Ванцаш, 72 (2:2).

Судья: Поусон (Англия).

29 августа. Марибор. Стадион «Людски врт».

Первая встреча: 0:0