«Ференцварош» и «Эспаньол» сыграли вничью

«Ференцварош» сыграл вничью с «Эспаньолом» (2:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Венгерский клуб набрал шесть очков и занимает третье место. «Эспаньол» уже пробился в плей-офф — 11 очков и первая позиция.

Вторым в группе на данный момент идет «Лудогорец» — семь очков. ЦСКА с двумя очками на последнем месте. За тур до конца российский клуб потерял шансы пробиться в плей-офф.

Лига Европы. Группа Н

5-й тур

«Ференцварош» (Венгрия) — «Эспаньол» (Испания) — 2:2 (1:1)

Голы: Шигер, 23 (1:0). Мелендо, 31 (1:1). Шкварка, 90+1 — с пенальти (2:1). Дардер, 90+6 (2:2).

Нереализованный пенальти: Изаэл, 77 (вратарь)

«Ференцварош»: Дибус, Блажич, Фримпонг, Чивич, Ловренчич, Харатин, Шигер (Шкварка, 86), Варга (Зубков, 61), Изаэл, Нгуен, Боли (Сигневич, 83).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Коршья, Вила, Калеро, Лопес, Пипа, Гранеро (Эззарфани, 69), Итурраспе, Мелендо (Кальери, 81), Поль Лосано, Кампусано (Дардер, 88).

Предупреждения: Чивич, 12. Боли, 25. Фримпонг, 35. Лопес, 43. Вила, 76. Калеро, 76. Эззарфани, 78. Итурраспе, 90.

Удаление: Чивич, 90+4.

Судья: Мартинш (Португалия).

28 ноября. Будапешт. Стадион «Групама Арена».