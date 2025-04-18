Фердинанд — о победе «Манчестер Юнайтед» над «Лионом»: «Это чудо»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «красных дьяволов» над «Лионом» (5:4 д.в.) в ответном матче матча 1/4 финала Лиги Европы.

«Никогда не видел ничего подобного! Я заметил, что многие болельщики ушли со стадиона при счете 2:4, а я сказал, что для победы понадобится нечто больше, чем чудо. А теперь я верю, что это было чудо. Просто потрясающе», — цитирует Фердинанда RMC Sport.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао в полуфинале Лиги Европы. Первый матч состоится 1 мая в Испании, а ответный — 8-го в Англии.